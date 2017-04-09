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Столкновение поездов в Москве

  • Apr. 9th, 2017 at 9:01 AM

e_strannik
Поздним вечером 8 апреля на западе Москвы произошло столкновение пассажирского поезда Москва – Брест и пригородной электрички Москва – Усово. В результате происшествия четыре вагона сошли с рельсов. Движение на Белорусском направлении остановлено. Я побывал ночью на месте крушения. Жуткое зрелище!





1. По предварительным данным, авария случилась после того, как машинист электрички, которая шла первой, применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на человека, который переходил пути. Машинист поезда, который следовал за электричкой, также применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.



2. Медицинские службы столицы сообщает о 31 пострадавшем в результате железнодорожной аварии и 16 госпитализированных. О состоянии здоровья машинистов информации нет.



3. На месте происшествия развернут оперативный штаб МЧС, прибыл глава МЧС Владимир Пучков.



4.



5. Территория оцеплена сотрудниками полиции, ведутся спасательные работы.



6. К моменту моего прибытия к месту аварии целые вагоны были отцеплены, на рельсах остались только поврежденные вагоны электрички и локомотив поезда Москва - Брест.



7. Так место аварии выглядит с коптера Гоши .



8. Движение электричек на участке Фили - Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) приостановлено. Восстановительный поезд уже прибыл к месту происшествия. К утру 9 апреля движение поездов на этом участке было восстановлено.



Пост в тему: Как это сделано. Вагон электрички

Для полноты картины видео Мартина с места происшествия.



PS Расследование еще не закончено, высказываются разные версии происшедшего, но я почему-то склонен доверять этому документу, если это, конечно, не фейк, так как он из сети. Все сводится к раздобайству и непрофессионализму. Зачем тогда врать про переходившего пути пешехода?




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Comments

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kareglasaya
Apr. 9th, 2017 06:17 am (UTC)
Там давно пора закрыть лаз через гаражи и сделать нормальный переход, чтоб всякие утырки ночью по рельсам не шатались.
Ато ж выбор не большой по проходу: эта козья тропа или вдоль проезжей части круголя давать по грязи
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e_strannik
Apr. 9th, 2017 06:27 am (UTC)
Увы, это так, переходов очень мало. Хотя, именно в этом месте можно обойти по Минской улице, там не более 100-150 метров крюк.
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(no subject) - kwakin_misha - Apr. 9th, 2017 06:56 am (UTC) - Expand
(no subject) - e_strannik - Apr. 9th, 2017 07:03 am (UTC) - Expand
(no subject) - runawaytrain13 - Apr. 9th, 2017 07:44 am (UTC) - Expand
(no subject) - izabella76 - Apr. 9th, 2017 10:55 am (UTC) - Expand
(no subject) - frantikk - Apr. 9th, 2017 03:25 pm (UTC) - Expand
(no subject) - runawaytrain13 - Apr. 9th, 2017 03:34 pm (UTC) - Expand
(no subject) - frantikk - Apr. 9th, 2017 03:49 pm (UTC) - Expand
(no subject) - runawaytrain13 - Apr. 9th, 2017 06:25 pm (UTC) - Expand
(no subject) - fenrir78 - Apr. 9th, 2017 09:32 pm (UTC) - Expand
(no subject) - screwdriver78 - Apr. 9th, 2017 12:56 pm (UTC) - Expand
(no subject) - Иван Краснояров - Apr. 9th, 2017 01:19 pm (UTC) - Expand
(no subject) - drugayatatiana - Apr. 9th, 2017 06:09 pm (UTC) - Expand
nordroden
Apr. 9th, 2017 06:23 am (UTC)
Кабина машиниста просто всмятку. Надеюсь, что без жертв.
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e_strannik
Apr. 9th, 2017 06:25 am (UTC)
Пока погибших нет :(
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(no subject) - bass7013 - Apr. 9th, 2017 06:44 am (UTC) - Expand
(no subject) - e_strannik - Apr. 9th, 2017 06:45 am (UTC) - Expand
(no subject) - drumsmen - Apr. 9th, 2017 07:00 am (UTC) - Expand
(no subject) - sova_kazo - Apr. 9th, 2017 07:54 am (UTC) - Expand
(no subject) - e_strannik - Apr. 9th, 2017 07:58 am (UTC) - Expand
(no subject) - sova_kazo - Apr. 9th, 2017 08:16 am (UTC) - Expand
(no subject) - e_strannik - Apr. 9th, 2017 08:20 am (UTC) - Expand
(no subject) - sova_kazo - Apr. 9th, 2017 08:25 am (UTC) - Expand
(no subject) - sdelano_v_sssr - Apr. 9th, 2017 11:08 am (UTC) - Expand
это не дизель-поезд, - lego_lego - Apr. 9th, 2017 06:37 pm (UTC) - Expand
(no subject) - mdorokhowa - Apr. 9th, 2017 04:13 pm (UTC) - Expand
(no subject) - nordroden - Apr. 9th, 2017 07:11 pm (UTC) - Expand
autoportret
Apr. 9th, 2017 06:28 am (UTC)
Интересно, с каким интервалом на этом отрезке идут поезда, что машинист поезда не успел затормозить? Я часто хожу через эту дорогу по переходу, никогда не наблюдал аншлага. Правда, я никогда не ходил там ночью.
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e_strannik
Apr. 9th, 2017 06:31 am (UTC)
Аншлага нет, но похоже, что интервал был небольшой. Электричка Усовская, она после Рабочего поселка уходит на другую ветку, вот и сделали минимальным.
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(no subject) - taki_net - Apr. 9th, 2017 02:02 pm (UTC) - Expand
(no subject) - voda_bez_gaza - Apr. 9th, 2017 02:12 pm (UTC) - Expand
blondzinko
Apr. 9th, 2017 06:34 am (UTC)
Какое расстояние было между электричкой и поездом, что произошло столкновение?
У нас пишут, что электричка назад шла, потому и столкнулись.
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e_strannik
Apr. 9th, 2017 06:37 am (UTC)
Пока только предварительная инфа, есть непонятные моменты. Назад она точно не шла, да и горки там нет.
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(no subject) - voda_bez_gaza - Apr. 9th, 2017 02:14 pm (UTC) - Expand
(no subject) - mary_bred_show - Apr. 9th, 2017 06:01 pm (UTC) - Expand
(no subject) - juga1 - Apr. 9th, 2017 08:33 am (UTC) - Expand
kiki_morok
Apr. 9th, 2017 06:36 am (UTC)
Страшное происшествие. Ночью прочитала об этом.
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e_strannik
Apr. 9th, 2017 06:37 am (UTC)
У меня в ФБ?
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(no subject) - kiki_morok - Apr. 9th, 2017 06:43 am (UTC) - Expand
a_tushin
Apr. 9th, 2017 06:43 am (UTC)
много фото для любителей треша с утреца под чашечку чая на диване ;)
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e_strannik
Apr. 9th, 2017 06:44 am (UTC)
Диванные эксперты еще не проснулись.
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kladez_zolota
Apr. 9th, 2017 06:43 am (UTC)
Бл..., из-за какого-то урода.
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e_strannik
Apr. 9th, 2017 06:58 am (UTC)
По другому и не скажешь. Хотя, цивилизованных переходов на перегонах очень мало, а это все таки город :(
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(no subject) - fisher_y - Apr. 9th, 2017 09:46 am (UTC) - Expand
zlobin_aa
Apr. 9th, 2017 06:43 am (UTC)
Вот что за мудаки ходят ночью по путям?
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e_strannik
Apr. 9th, 2017 06:44 am (UTC)
Суббота, бухают-с :(
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(no subject) - zlobin_aa - Apr. 9th, 2017 06:53 am (UTC) - Expand
(no subject) - e_strannik - Apr. 9th, 2017 06:57 am (UTC) - Expand
(no subject) - zlobin_aa - Apr. 9th, 2017 06:58 am (UTC) - Expand
(no subject) - voda_bez_gaza - Apr. 9th, 2017 02:18 pm (UTC) - Expand
(no subject) - red_nadia - Apr. 9th, 2017 08:15 am (UTC) - Expand
lv973
Apr. 9th, 2017 06:44 am (UTC)
Ужасная трагедия!
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0gnevo
Apr. 9th, 2017 06:46 am (UTC)
Которой могло бы и не быть.
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(no subject) - e_strannik - Apr. 9th, 2017 06:47 am (UTC) - Expand
yaroslav_gunin
Apr. 9th, 2017 06:51 am (UTC)
А оцепление не выставляли что-ли? Как-то свободно ты там гуляешь
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e_strannik
Apr. 9th, 2017 06:55 am (UTC)
Выставляли. Линза 70-200, хотя там полотно узкое, метров до 30 можно было подойти.
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amberovsky
Apr. 9th, 2017 06:57 am (UTC)
А что это за такие большие светящиеся столбы?
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e_strannik
Apr. 9th, 2017 06:58 am (UTC)
МЧС поставили освещение
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anonimusi
Apr. 9th, 2017 07:09 am (UTC)
П у нас вот так пишут...
В то же время некоторые очевидцы утверждают, что электричка поехала задним ходом и, возможно, у нее отказали тормоза. «У электрички отказали тормоза, мы покатилась назад, я побежал по вагонам, предупреждать пассажиров, чтобы держались или бежали вперед по вагонам», — рассказал ТАСС очевидец Дмитрий. Но, по его словам, электричка слишком сильно разогналась и врезалась в поезд, который двигался следом.

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e_strannik
Apr. 9th, 2017 07:15 am (UTC)
Re: П у нас вот так пишут...
У нас тоже есть такие версии, но пока все предварительно. Там нет большого уклона, не должна она далеко укатиться назад, а там все может быть.
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lashevchenko
Apr. 9th, 2017 07:27 am (UTC)
Судя по фотографиям - это еще счастье, что погибших нет! Но я совершенно не понимаю ситуацию. Там что, поезда и электрички идут один за другим, да еще ночью?!
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e_strannik
Apr. 9th, 2017 07:28 am (UTC)
Это реально, счастье, что все живы. Подождем расследования.
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irsenas
Apr. 9th, 2017 07:31 am (UTC)
ужас(
и хочется сказать - соблюдай дистанцию)
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livejournal
Apr. 9th, 2017 07:34 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal центрального региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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varlamovmraz
Apr. 9th, 2017 12:26 pm (UTC)
Привели Россию назад к вранью СССР

электричка сломалась покатилаь назад 10 минут катилась

но поезд сзади всё равно врезлся

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(no subject) - Иван Краснояров - Apr. 9th, 2017 01:27 pm (UTC) - Expand
lightpeet
Apr. 9th, 2017 07:37 am (UTC)
Жутко темная история.
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e_strannik
Apr. 9th, 2017 08:18 am (UTC)
Может расследование и прольет свет на "темную историю".
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lenorlux
Apr. 9th, 2017 08:22 am (UTC)
Жесть какая. И как-то уж очень один за другим шли поезда, даже странно
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mat_uc
Apr. 9th, 2017 08:23 am (UTC)

По видео - нетрезвый мужчина еще и толкал электричку назад в течении 4 минут.
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e_strannik
Apr. 9th, 2017 08:32 am (UTC)
У девки нервы железные!
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(no subject) - e_strannik - Apr. 9th, 2017 10:38 am (UTC) - Expand
(no subject) - izabella76 - Apr. 9th, 2017 10:58 am (UTC) - Expand
(no subject) - e_strannik - Apr. 9th, 2017 11:01 am (UTC) - Expand
(no subject) - izabella76 - Apr. 9th, 2017 11:14 am (UTC) - Expand
(no subject) - fugushka - Apr. 9th, 2017 03:04 pm (UTC) - Expand
(no subject) - e_strannik - Apr. 9th, 2017 03:11 pm (UTC) - Expand
(no subject) - mat_uc - Apr. 9th, 2017 12:06 pm (UTC) - Expand
(no subject) - e_strannik - Apr. 9th, 2017 02:26 pm (UTC) - Expand
(no subject) - apopovv - Apr. 9th, 2017 02:27 pm (UTC) - Expand
(no subject) - screwdriver78 - Apr. 9th, 2017 03:01 pm (UTC) - Expand
(no subject) - electricbugi - Apr. 9th, 2017 01:17 pm (UTC) - Expand
nati_flame
Apr. 9th, 2017 08:26 am (UTC)
Страшная трагедия
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e_strannik
Apr. 9th, 2017 08:55 am (UTC)
Хорошо, что пока без тотальных жертв.
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allegra_shein
Apr. 9th, 2017 08:39 am (UTC)

Вот так из-за одного придурка куча народу пострадала...

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vzanuda
Apr. 9th, 2017 08:50 am (UTC)
Что за придурок то?
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(no subject) - e_strannik - Apr. 9th, 2017 08:53 am (UTC) - Expand
(no subject) - vzanuda - Apr. 9th, 2017 08:57 am (UTC) - Expand
(no subject) - e_strannik - Apr. 9th, 2017 09:00 am (UTC) - Expand
(no subject) - vzanuda - Apr. 9th, 2017 09:48 am (UTC) - Expand
(no subject) - zaks99 - Apr. 9th, 2017 03:40 pm (UTC) - Expand
(no subject) - apopovv - Apr. 9th, 2017 02:30 pm (UTC) - Expand
(no subject) - vzanuda - Apr. 9th, 2017 02:37 pm (UTC) - Expand
(no subject) - apopovv - Apr. 9th, 2017 02:43 pm (UTC) - Expand
(no subject) - vzanuda - Apr. 9th, 2017 02:44 pm (UTC) - Expand
(no subject) - apopovv - Apr. 9th, 2017 04:17 pm (UTC) - Expand
za_y_ac
Apr. 9th, 2017 08:41 am (UTC)
Ужасно, почему так произошло, надеюсь узнаем
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factor79
Apr. 9th, 2017 08:53 am (UTC)
Жутко конечно, слава богу без жертв ! Интересно было бы узнать у настоящих и бывших машинистов, что написано в инструкциях в таких случаях, по мне так из-за одного долбо....придурка рисковать жизнями десятков-сотен нельзя !
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e_strannik
Apr. 9th, 2017 08:54 am (UTC)
Думаю, как обычно, что тут стечение многих обстоятельств.
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(no subject) - apopovv - Apr. 9th, 2017 02:44 pm (UTC) - Expand
mat_uc
Apr. 9th, 2017 08:55 am (UTC)
Почитал трансляцию на лайфе.

Версии альтернативные.

Судя по написаному - стоящий поезд догнал стоящую электричку.

Пассажиров в электричке не было, но многие из них пострадали.

И ни одного видео с камер наблюдения или регика еще нет.

Поезд то над Минской улицей стоял.

Один регик - и станет ясно кто куда ехал.
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e_strannik
Apr. 9th, 2017 08:58 am (UTC)
Пассажиров в электричке, реально было мало, да и скорость поезда была уже не велика, хотя, вагон электрички разворотило не слабо. Вряд ли она двигалась назад накатом.

Edited at 2017-04-09 08:59 am (UTC)
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nadi_gourmet
Apr. 9th, 2017 08:58 am (UTC)
На фб прочитала у вас же ночью(
Из за одного мудака столько случилось!! Ну как так то
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electricbugi
Apr. 9th, 2017 01:14 pm (UTC)
вот вы умеете со стеклянным хуем управляться.
вот и хипстота малолетняя добаловалась, эт не папин автомобиль без спросу брать, на машиниста учатся и отбор там не как на съёмки в массовку...))
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ampol
Apr. 9th, 2017 09:08 am (UTC)
Решение 1 - заменить архаичные электрички, которые могут позволить себе катится назад.
Решение 2 - построить вдоль путей полосу препятствий, наделать не используемых 4- этажных пешеходных ппреходов, и взвинтить штраф за переход путей в 10 раз.

Догадайтесь какое решение будет выбрано ?
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e_strannik
Apr. 9th, 2017 09:11 am (UTC)
А что тут гадать? Штраф и 4-х этажные переходы.

PS Кстати, электрички на этом направлении почти все новые, это вдвойне странное происшествие.

Edited at 2017-04-09 09:14 am (UTC)
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(no subject) - ampol - Apr. 9th, 2017 09:24 am (UTC) - Expand
(no subject) - e_strannik - Apr. 9th, 2017 09:27 am (UTC) - Expand
(no subject) - Иван Краснояров - Apr. 9th, 2017 01:47 pm (UTC) - Expand
(no subject) - fisher_y - Apr. 9th, 2017 09:45 am (UTC) - Expand
(no subject) - e_strannik - Apr. 9th, 2017 10:00 am (UTC) - Expand
(no subject) - fisher_y - Apr. 9th, 2017 10:04 am (UTC) - Expand
(no subject) - e_strannik - Apr. 9th, 2017 10:11 am (UTC) - Expand
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