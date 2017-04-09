Столкновение поездов в Москве

Много раз видел информацию в СМИ, что в стране, с которой началась Вторая мировая война, и потерявшей миллионы своих граждан, очень неоднозначно относятся к памяти советских солдат и офицеров, отдавших свои жизни за освобождение Польши. В чем причина того, что в Польше постоянно оскверняются…