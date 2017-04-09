Столкновение поездов в Москве

1. По предварительным данным, авария случилась после того, как машинист электрички, которая шла первой, применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на человека, который переходил пути. Машинист поезда, который следовал за электричкой, также применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
2. Медицинские службы столицы сообщает о 31 пострадавшем в результате железнодорожной аварии и 16 госпитализированных. О состоянии здоровья машинистов информации нет.
3. На месте происшествия развернут оперативный штаб МЧС, прибыл глава МЧС Владимир Пучков.
4.
5. Территория оцеплена сотрудниками полиции, ведутся спасательные работы.
6. К моменту моего прибытия к месту аварии целые вагоны были отцеплены, на рельсах остались только поврежденные вагоны электрички и локомотив поезда Москва - Брест.
7. Так место аварии выглядит с коптера Гоши .
8. Движение электричек на участке Фили - Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) приостановлено. Восстановительный поезд уже прибыл к месту происшествия. К утру 9 апреля движение поездов на этом участке было восстановлено.
Пост в тему: Как это сделано. Вагон электрички
Для полноты картины видео Мартина с места происшествия.
PS Расследование еще не закончено, высказываются разные версии происшедшего, но я почему-то склонен доверять этому документу, если это, конечно, не фейк, так как он из сети. Все сводится к раздобайству и непрофессионализму. Зачем тогда врать про переходившего пути пешехода?
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Comments
Ато ж выбор не большой по проходу: эта козья тропа или вдоль проезжей части круголя давать по грязи
У нас пишут, что электричка назад шла, потому и столкнулись.
и хочется сказать - соблюдай дистанцию)
электричка сломалась покатилаь назад 10 минут катилась
но поезд сзади всё равно врезлся
По видео - нетрезвый мужчина еще и толкал электричку назад в течении 4 минут.
Вот так из-за одного придурка куча народу пострадала...
Версии альтернативные.
Судя по написаному - стоящий поезд догнал стоящую электричку.
Пассажиров в электричке не было, но многие из них пострадали.
И ни одного видео с камер наблюдения или регика еще нет.
Поезд то над Минской улицей стоял.
Один регик - и станет ясно кто куда ехал.
Edited at 2017-04-09 08:59 am (UTC)
Из за одного мудака столько случилось!! Ну как так то
вот и хипстота малолетняя добаловалась, эт не папин автомобиль без спросу брать, на машиниста учатся и отбор там не как на съёмки в массовку...))
Решение 2 - построить вдоль путей полосу препятствий, наделать не используемых 4- этажных пешеходных ппреходов, и взвинтить штраф за переход путей в 10 раз.
Догадайтесь какое решение будет выбрано ?
PS Кстати, электрички на этом направлении почти все новые, это вдвойне странное происшествие.
Edited at 2017-04-09 09:14 am (UTC)